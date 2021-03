Ibrahimović kar s štopom do San Rema

San Remo, 5. marca - Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović ves čas polni časopisne stolpce. Tokrat je bila na poti do glasbenega festivala zanj ovira gneča na avtocesti. Švedu se je mudilo do festivala v San Remu, zato je zapustil avto in v slogu štoparja na avtocesti presedlal na motocikel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.