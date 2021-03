Predlog novele stanovanjskega zakona v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 8. marca - DZ je danes s 63 glasovi za in nobenim proti sklenil, da je predlog novele stanovanjskega zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Med drugim je predvideno zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.