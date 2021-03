Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP presegel predkoronsko raven

Ljubljana, 5. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,71 odstotka na 990,17 točke. S tem se je povzpel nad raven v dneh pred izbruhom epidemije covida-19. Posredniki so ustvarili za skoraj 3,9 milijona evrov prometa. V ospredju so bile delnice Krke, s katerimi so vlagatelji opravili za skoraj 2,5 milijona evrov poslov.