Na Hrvaškem popis prebivalstva preložili na september

Zagreb, 6. marca - Na Hrvaškem so zaradi epidemije covida-19 znova preložili popis prebivalstva, ki bo po zdajšnjih načrtih septembra in oktobra, so napovedali v hrvaškem statističnem uradu. V Zagrebu in štirih hrvaških županijah so sicer 1. marca začeli s poskusnim popisom prebivalstva za 5000 gospodinjstev.