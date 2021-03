Ob prvem letu vlade: Poslanci DeSUS zadovoljni z izkupičkom za upokojence

Ljubljana, 7. marca - Poslanci DeSUS so zadovoljni s tem, kar so v preteklem letu uspeli doseči za upokojence. Ob vstopu v koalicijo so nameravali pokazati, da lahko premagajo delitve in poudarijo pomen sodelovanja pri reševanju težav, a epidemija ne sme biti razlog za agresivno postopanje proti temeljnim načelom ustavne ureditve, neodvisnih ustanov in medijev, menijo.