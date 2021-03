Vreme: Zvečer bodo krajevne padavine in posamezne nevihte zajele večji del Slovenije

Ljubljana, 5. marca - Zvečer bodo krajevne padavine in posamezne nevihte od severa zajele večji del Slovenije in v prvem delu noči ponehale. Ponekod v osrednji in južni Sloveniji se bo meja sneženja proti koncu padavin lahko spustila do nižin, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.