Ob prvem letu vlade: V SAB kritični do spreminjanja družbe pod krinko koronske krize

Ljubljana, 7. marca - V SAB so ob prvi obletnici vlade kot težavo izpostavili to, da želi vlada oziroma morda še najbolj največja vladna stranka pod krinko koronske krize "našo družbo spremeniti po svoji meri". V drugem valu epidemije je vlada po njihovem mnenju popolnoma zavozila, če pride do tretjega vala, pa bo rezultat še bistveno slabši, so prepričani.