Odprtje teras in vrtov gostinskih lokalov v posavski in jugovzhodni regiji

Ljubljana, 8. marca - Gostinski lokali v posavski regiji in Jugovzhodni Sloveniji bodo lahko danes odprli terase in vrtove. Pri tem bodo morali gostinci in gostje spoštovati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Gre za poskusno odprtje za teden dni, glede na podatke o okužbah pa bo vlada odločila, ali bodo lahko lokali obratovali tudi naprej.