Ob prvem letu vlade: V SMC z delom zadovoljni, za nadaljevanje mandata izpostavili zaveze koalicijske pogodbe

Ljubljana, 7. marca - Poslanci SMC so z delom koalicije in vlade v prvem letu zadovoljni. Delo so zaznamovale zahtevne okoliščine, v katerih je bilo treba vlagati izjemne napore, da so pri vitalnosti ohranili vse ključne družbene podsisteme, so ocenili. V nadaljevanju mandata pa se bo treba po njihovem mnenju še aktivneje osredotočiti na zaveze iz koalicijske pogodbe.