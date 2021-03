Ob prvem letu vlade: SD zaradi katastrofalnega odnosa do državljanov in izzivov epidemije vlado ocenila z nezadostno

Ljubljana, 7. marca - V SD so prepričani, da si je aktualna vlada s svojimi odločitvami ter nasploh s katastrofalnim odnosom do državljanov in izzivov epidemije prislužila nezadostno oceno. Pri ključnih zdravstvenih, gospodarskih, socialnih in družbenih izzivih se ni izkazala le za nesposobno in premalo učinkovito, temveč tudi za "sila škodljivo", menijo.