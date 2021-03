Ob prvem letu vlade: V SDS izpostavili uspešnost pri ohranjanju delovnih mest in gospodarstva

Ljubljana, 7. marca - V poslanski skupini SDS so ob prvem letu dela vlade, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa, izpostavili znatna sredstva za pomoč fizičnim in pravnim osebam. Slovenija je pri ohranjanju delovnih mest in gospodarstva med uspešnejšimi na svetu, kar nakazujeta tudi nižji padec BDP kot drugje in izboljšanje bonitetnih ocen, so navedli.