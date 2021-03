Na čelu odbora za državne proslave po novem Bojan Pograjc

Ljubljana, 5. marca - Vlada je na današnji dopisni seji z mesta predsednika koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve razrešila Boža Predaliča in namesto njega na čelo odbora imenovala državnega sekretarja za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v kabinetu predsednika vlade Bojana Pograjca, so sporočili z vlade.