Združenje Manager: Epidemija poslabšala neenakost spolov na vodstvenih mestih

Ljubljana, 6. marca - Leto epidemije covida-19 je poslabšalo neenakost spolov na vodstvenih mestih, so pred mednarodnim dnevom žensk 8. marcem opozorili v Združenju Manager. Pri tem pa so izpostavili primere dobrih zgodb, ko so slovenske menedžerke v zadnjih mesecih prevzele najvišja mesta v organizacijah. Najpomembnejše morajo biti kompetence, ne spol, so poudarili.