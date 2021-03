Prvič objavili pesem Vladimirja Nabokova o Supermanu

London, 7. marca - V britanski reviji Times Literary Supplement je nedavno prvič izšla doslej neznana pesem The Man of To-morrow's Lament, ki jo je Vladimir Nabokov napisal iz perspektive stripovskega junaka Supermana. V pesmi se Superman pritožuje, ker ne bo mogel imeti otrok s svojo ljubljeno Lois Lane, je pisal britanski The Guardian.