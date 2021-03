Na Hrvaškem dva preplaha zaradi groženj z domnevnimi bombami

Zagreb, 5. marca - Posebne enote hrvaške policije so danes v ločenih primerih dvakrat posredovale na podlagi informacij, da moški v srednji šoli v Sisku in ženska v stanovanjskem bloku v Zagrebu grozita z bombami. Po krajših pogajanjih so policisti prijeli oba. Po neuradnih informacijah v nobenem izmed primerov ni bilo resne grožnje za varnost državljanov.