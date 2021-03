Irska lani s 3,4-odstotno rastjo BDP

Dublin, 5. marca - Irski BDP se je lani okrepil za 3,4 odstotka. Čeprav so irske oblasti sprejele stroge omejitve, ki so po spomladanskem izbruhu epidemije covida-19 večkrat skoraj popolnoma zaustavile javno življenje ter močno prizadele storitveni sektor, je na drugi strani izvozni sektor, ki ga poganjata farmacevtska in IKT panoga, zabeležil zelo dobre rezultate.