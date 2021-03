Horvatova in Smonkarjeva brez polfinala na EP v Torunu

Torun, 5. marca - Anita Horvat in Jerneja Smonkar se na dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Torunu nista uvrstili v polfinale teka na 800 m. Horvatova je bila peta v šesti, zadnji kvalifikacijski skupini z 2:06,06, to mesto pa je zasedla tudi Smonkarjeva z 2:05,44 v peti skupini; v nadaljevanje so vodila le po prva tri mesta v vsaki skupini.