V podporo kaznovanim dijakom tudi Sviz in učitelji II. gimnazije Maribor

Ljubljana/Maribor, 5. marca - V bran mariborskim dijakom, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi in zaradi tega prejeli globe in pozive na sodišče, sta danes stopila tudi sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) in učiteljski zbor II. gimnazije Maribor. Pristojne pozivajo, naj postopke zoper dijake opustijo.