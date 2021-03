Gostinci v posavski in jugovzhodni regiji bodo lahko odprli terase

Ljubljana, 7. marca - Gostinski lokali v posavski regiji in Jugovzhodni Sloveniji bodo lahko v ponedeljek odprli terase in vrtove. Zaradi boljše epidemiološke slike, obe regiji sta v rumeni fazi, bodo lahko v enotedenskem poskusnem obdobju na zunanjih površinah stregli med 6. in 19. uro, pri čemer bo treba upoštevati navodila NIJZ.