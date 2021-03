Do konca februarja 28.500 vlog za odlog obveznosti

Ljubljana, 5. marca - Banke in hranilnice so do konca februarja na podlagi zakona, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, prejele 28.485 vlog kreditojemalcev. Večino so jih že odobrile, so navedli v Banki Slovenije. Ker se bo večina vlog iztekla v prihajajočih mesecih, v tem času pričakujejo glavnino povečanja kreditnega tveganja.