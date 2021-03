Malonedeljski otroci se bodo iz šole in hotela vrnili v vrtec

Ljutomer, 5. marca - Vrtec pri Mali Nedelji v občini Ljutomer je bil dobro desetletje premajhen za vse otroke, zato so ti gostovali na šoli in v bližnjem hotelu. Zdaj so vrtcu začeli graditi prizidek, velik nekaj čez 400 kvadratnih metrov in vreden dobrih 410.000 evrov, tako da bodo vsi otroci v primernih prostorih za predšolsko vzgojo.