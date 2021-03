S projektom do ohranjanja travišč na Peci in Uršlji gori

Ljubljana/Črna na Koroškem, 7. marca - Z opustitvijo rabe travnikov in pašnikov se je v zadnjih 30 letih ovršje Pece in Uršlje gore precej zaraslo, s tem pa se siromaši tudi biotska raznovrstnost območja. Ena od aktivnosti posebnega projekta, pri katerem sodeluje Zavod RS za varstvo narave, bo čiščenje območij na obeh gorah in vzpostavitev rabe alpinskih travnikov s pašnim načrtom.