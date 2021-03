Pritožbi na Darsovo izbiro izvajalca e-vinjet na državni revizijski komisiji

Ljubljana, 6. marca - Dars je zavrnil pritožbi Iskratela in Maranda na izbiro slovaškega Skytolla za izvajalca sistema e-vinjet in dokumentacijo posredoval v odločanje državni revizijski komisiji. Ta naj bi o zahtevkih za revizijo odločila v 15 delovnih dneh po prejemu popoldne dokumentacije, Dars pa odločitev pričakuje vsaj do prvomajskih praznikov.