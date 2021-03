Na Dunaju zapira vrata savdski center za medverski in medkulturni dialog

Dunaj, 5. marca - Mednarodni center kralja Abdulaha bin Abdulaziza za medverski in medkulturni dialog (KAICIID) po osmih letih delovanja na Dunaju zapira svoja vrata. Center, ki so ga jeseni 2012 odprle Savdska Arabija, Avstrija in Španija, se bo preselil drugam. Kdaj in kam še ni znano. Omenjata se sicer Švica in Portugalska.