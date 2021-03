David Crosby prodal avtorske pravice družbi Artic Artists Group

New York, 6. marca - Ameriški folk glasbenik David Crosby je svoje posnetke in avtorske pravice za svoj celoten katalog pesmi, vključno z deli zasedb Byrds, Crosby and Nash, Crosby, Stills and Nash ter Crosby, Stills, Nash and Young prodal družbi Iconic Artists Group Irvinga Azoffa. Kot razlog je navedel epidemijo covida-19, znesek ni znan, poroča britanski Guardian.