Okoljsko ministrstvo nadaljuje sanacijo igrišč celjskih javnih vrtcev

Celje, 5. marca - Okoljsko ministrstvo bo v dogovoru s celjsko občino letos nadaljevalo sanacijo onesnažene zemljine na območju igrišč celjskih javnih vrtcev. Letos tako pridejo na vrsto enota Center Vrtca Tončke Čečeve in pripadajoče igrišče ob Savinji ter enoti Luna Vrtca Anice Černejeve in Iskrica Vrtca Zarja, so danes sporočili s celjske občine.