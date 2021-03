Ministrstvo poziva k varnemu delu v gozdu

Ljubljana, 5. marca - Delo v gozdu še vedno velja za eno najzahtevnejših in najnevarnejših, zato so zanj zelo pomembni primerna oprema ter znanje in izkušnje. K večji varnosti pri delu v gozdu znatno prispevajo tudi sodobni gozdarski stroji, so poudarili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.