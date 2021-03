V Krškem zaživel prvi posavski podjetniški inkubator

Krško, 6. marca - V središču Krškega je v prenovljeni zgradbi, ki je občinska last, te dni zaživel prvi podjetniški inkubator v Posavju. Krški župan Miran Stanko in direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič sta namreč v ponedeljek s prvima dvema podjetnikoma podpisala petletni pogodbi o delovanju v inkubatorju.