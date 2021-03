Celjski policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče v Celju

Celje, 5. marca - Celjski policisti prosijo za pomoč očividce četrtkove prometne nesreče v križišču Bežigrajske ceste in izvozne ceste iz garažne hiše Citycentra Celje. V nesreči sta bila udeležena kolesar in voznik osebnega vozila, njuni izjavi o poteku prometne nesreče pa sta si povsem nasprotujoči, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Voznik osebnega vozila je namreč izjavil, da je pripeljal po izvozni cesti iz garažne hiše Citycentra Celje in vozil proti Bežigrajski cesti. Ko se je pripeljal do Bežigrajske ceste, naj bi ustavil pred prehodom za pešce in kolesarje ter pred seboj na kolesarski stezi zagledal kolesarja, ki je po pravilni strani pripeljal z njegove leve strani v smeri Mariborske ceste.

Ko se je z vozilom ustavil, naj bi kolesar, ko je bil že mimo njega, med gledanjem nazaj padel preko krmila. Kolesar pa je povedal, da je padel, ker se je pri prečkanju vozišča po kolesarski stezi umikal vozniku osebnega avtomobila.

Voznik osebnega vozila je takoj po padcu kolesarja stopil do njega in mu pomagal z vozišča na hodnik za pešce, prav tako je zaradi sprostitve prometa svoje vozilo umaknil ob rob vozišča. Poškodovanega kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.

Zaradi nasprotujočih izjav udeležencev prometne nesreče pa policija prosi očividce za pomoč pri razjasnitvi okoliščin. Podatke je možno sporočiti na telefonsko številko Postaje prometne policije Celje 03 57 27 800, na telefonsko številko 113 oz. anonimno številko policije 080 12 00.