Moški in ženska v pripor zaradi tatvine parfumov

Ljubljana, 5. marca - Kranjski kriminalisti so v četrtek zaradi tatvine na pristojno sodišče privedli moškega in žensko, ki sta osumljena tatvine parfumov v eni od prodajaln na območju Kranja konec februarja. V enem primeru tatvine je bila vrednost ukradenih stvari okoli 2000 evrov. Sodnik je zanju odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.