V prometni nesreči pri Pragerskem umrla ena oseba

Slovenska Bistrica, 5. marca - Na glavni cesti Slovenska Bistrica-Ptuj se je danes zjutraj pri odcepu za Pragersko zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Ena oseba je bila ukleščena v vozilu in so jo odpeljali v bolnišnico, druga pa je v prometni nesreči umrla, so sporočili z mariborske policijske uprave.