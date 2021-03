Miami ob vrnitvi Butlerja premagal New Orleans Pelicans

Los Angeles, 5. marca - V severnoameriški košarkarski ligi so odigrali zadnje tekme pred premorom, povezanim z ekshibicijsko tekmo vseh zvezd, All Star, lige NBA. Zmagalo je moštvo Miami Heat, ki je ob vrnitvi Jimmyja Butlerja, ki je dosegel 29 točk in devet podaj, premagalo New Orleans Pelicans s 103:93. Goran Dragić je odigral 31 minut ter dosegel 13 točk.