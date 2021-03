Newyorške borze končale v rdečem

New York, 4. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vsi trije glavni indeksi so končali pod izhodiščem, potem ko je vlagatelje razočaral odziv predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella na skrbi glede inflacije, je poročala francoske tiskovne agencije AFP.