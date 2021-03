Dnevnik o dijakih in politiki (5. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Je bil Janez kdaj mlad? piše o tem, da ima državljanski upor dijakinj in dijakov dolgo zgodovinsko podlago. Posledice dijaškega političnega angažiranja so jasne. Dijaki tekme dobivajo, ker nimajo česa izgubiti in ko pridejo na ulice mladi, je revolucije že konec. Pridejo le zato, da razglasijo zmago, meni avtor.