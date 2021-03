Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da bo Slovenija v prihodnjih dneh zaostrila pogoje za prehajanje mej in uvedla tri tipe kontrolnih točk. Poleg tega so poročale, da bodo v ponedeljek odšli v šole tudi dijaki prvih treh letnikov, ki se bodo izmenično šolali v šoli in doma. Poročale so tudi o odprtju teras in vrtov gostinskih lokalov.