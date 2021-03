V društvu Viljem Julijan pozdravljajo povišanje nadomestila za starše otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 4. marca - V Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan pozdravljajo predlog spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemki, ki so ga koalicijski poslanci v sredo vložili v DZ. Verjamejo pa, da si starši otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami zaslužijo še višje nadomestilo, so sporočili iz društva.