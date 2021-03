Vlada z novelo za prenos pristojnosti področja prikritih vojnih grobiščih na obrambno ministrstvo

Ljubljana, 4. marca - Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev in ga poslala v DZ s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku. Predlog določa prenos pristojnosti varstva prikritih vojnih grobišč z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na ministrstvo za obrambo, so sporočili po seji vlade.