Izolska bolnišnica lani z 2,4 milijona evrov presežka

Izola, 4. marca - Splošna bolnišnica Izola (SBI) je v letu 2020 ustvarila 2,4 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Čeprav številke predvsem na račun covida-19 niso povsem takšne, kot so si želeli, pa je pomembno, da so v celoti poravnali izgubo iz prejšnjih let, je v izjavi po seji sveta zavoda poudaril strokovni direktor SBI Dušan Deisinger.