Neznanec v Mariboru z zelenimi srčki porisal več fasad

Maribor, 4. marca - Mariborski policisti so danes obravnavali več primerov poškodovanja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, in več primerov poškodovanja tuje stvari, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Neznanec je namreč na območju peš cone v Mariboru in v bližnjih ulicah po fasadah objektov, tablah in tleh risal zelene srčke.