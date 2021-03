Izrael, Avstrija in Danska načrtujejo zavezništvo za cepljenje proti covidu-19

Tel Aviv, 4. marca - Izrael, Danska in Avstrija se želijo z oblikovanjem zavezništva za cepljenje proti covidu-19 pripraviti na morebitne prihodnje težave s proizvodnjo in dostavo. Predsedniki vlad omenjenih držav so se danes v Jeruzalemu dogovorili glede poglobljenega sodelovanja predvsem na področju raziskovanja in proizvodnje, poročajo tuje tiskovne agencije.