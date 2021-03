Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil predlog zakona o volitvah v ZDA

Washington, 4. marca - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo ponoči z 220 glasovi za in 210 proti potrdil predlog zakona o volitvah, ki bo v primeru potrditve prinesel največje spremembe na tem področju od zakona o volilnih pravicah iz leta 1965. Republikanci so enotni v nasprotovanju spremembam, ki so namenjene lažjemu dostopu do volitev.