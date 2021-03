Odkupi dediščine in del sodobne umetnosti v načrtu razvojnih programov

Ljubljana, 4. marca - Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti v letih 2021 in 2022 so uvrščeni v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024. Ocenjena vrednost projekta za odkupe predmetov kulturne dediščine in za odkupe sodobnih umetnostnih del v letih 2021 in 2022 znaša milijon evrov, piše v sporočilu za javnost po današnji seji vlade.