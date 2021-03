Nove Mesto, 4. marca - Švedinja Mona Brorsson, Hana Oeberg, Linn Persson in Elvira Oeberg so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme na 4 x 6 km za svetovni pokal v Novem Mestu na Češkem. V finišu so za dobro sekundo ugnale Belorusinje, tretje so bile Francozinje.