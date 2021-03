NPU med sredinimi hišnimi preiskavami zasegel večjo količino gotovine

Ljubljana, 4. marca - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v sredo zaključil 28 hišnih preiskav, ki jih je opravil v zasebnih in poslovnih prostorih v Sloveniji. Preiskovalci so med drugim zasegli poslovno dokumentacijo, elektronske naprave in za okoli 300.000 evrov gotovine. Kriminalistična preiskava se nadaljuje, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).