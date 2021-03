Na spletnem pogovoru o premagovanju pandemije o pomenu cepljenja in ukrepov

Ljubljana, 4. marca - Covid-19 z mutacijami virusa bo še vplival na naša življenja. Še naprej bomo morali skrbeti za preprečevanje prenosa virusa, je pa to do neke mere odvisno tudi od tega, kako se bodo izkazala cepiva, kakšna bo dejanska zaščita in koliko ljudi bo cepljenih, je na spletnem pogovoru o premagovanju pandemije dejala infektologinja Bojana Beović.