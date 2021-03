Na ptujski občini sanacijo Gajk načrtujejo v treh do petih letih

Ptuj, 4. marca - Ptujski mestni svet je septembra lani sprejel sklep o začetku postopka zapiranja obstoječega odlagalnega polja na Gajkah, a kot so sporočili danes, je pri tem treba upoštevati vse zakonske predpise. Glede na veljavno zakonodajo postopek skupaj s pridobivanjem projektne dokumentacije, vseh dovoljenj in zapiralnih del traja vsaj tri do pet let.