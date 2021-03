Na ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice NLB

Ljubljana, 4. marca - Borzni posredniki na ljubljanski borzi so danes sklenili za dobrih 870.000 evrov poslov, od tega približno polovico z delnicami NLB. Te so se podražile za 1,60 odstotka. K rasti indeksa SBI TOP, ki je končal 0,62 odstotka nad izhodiščem, so pomagale tudi druge in tretje najbolj prometne delnice, Krke (+1,05 odstotka) in Petrola (+0,83 odstotka).