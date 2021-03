Klepačeva brez finala v Dohi

Doha, 4. marca - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju WTA v Dohi z nagradnim skladom 565.530 dolarjev v konkurenci dvojic ostala brez finala. V polfinalu sta bili od Klepačeve in Indijke Sanie Mirza boljši drugi nosilki, Američanka Nicole Melichar in Nizozemka Demi Schuurs, ki sta zmagali s 7:5, 2:6 in 10:5.