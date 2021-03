Novogoriški občini denar za gradnjo pokritega bazena

Nova Gorica, 4. marca - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju investicije novogoriške občine v pokriti bazen. S pogodbo bo omogočeno črpanje iz evropskega in državnega proračuna v višini treh milijonov evrov, celoten projekt pa je vreden šest milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.