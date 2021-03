V Krajinskem parku Strunjan varovali okolje tudi s posvojitvami obale in zavezo gostincev

Strunjan, 6. marca - V Krajinskem parku Strunjan so konec decembra zaključili s pilotnima aktivnostma Posvoji obalo in SUPer gostinec, s katerima so se posamezniki in skupine zavezali k rednemu čiščenju in odstranjevanju odpadkov, gostinci pa k uporabi manjših količin plastike za enkratno uporabo. V javnem zavodu si želijo podobnih aktivnosti tudi v prihodnje.